Brexit: Times, frustrazione regina per la segretezza di May

(ANSA) - LONDRA, 23 DIC - Ci sarebbe una certa "frustrazione" da parte della regina Elisabetta nei confronti della premier Theresa May e della sua segretezza per quanto riguarda i piani della Brexit. A rivelarlo e' il Times, secondo cui la sovrana è rimasta "delusa" dopo che il primo ministro, nel corso della sua visita alla tenuta reale scozzese di Balmoral lo scorso settembre, non ha condiviso qualche dettaglio su come il Paese intenda uscire dall'Ue. Anche di fronte alla regina, secondo la fonte citata dal giornale, May si sarebbe in pratica barricata dietro il suo slogan 'Brexit vuol dire Brexit' senza aggiungere molto altro. Il giornale sottolinea come questo potrebbe segnare l'inizio di una relazione tesa fra le due donne ai vertici istituzionali del Regno Unito. Da Buckingham Palace è arrivato un 'no comment' sottolineando che non vengono rivelati i particolari dei colloqui privati tra sovrana e primo ministro.