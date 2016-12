Natale: Nas Bologna sequestrano 25mila regali pericolosi

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Ci sono anche un centinaio di puntatori laser potenzialmente pericolosi per la vista fra i circa 25.000 articoli natalizi sequestrati nelle ultime settimane dai Carabinieri del Nas di Bologna, che in occasione della festività natalizie hanno intensificato i controlli finalizzati alla ricerca di prodotti nocivi per la salute del consumatore. I militari hanno ispezionato negozi e magazzini all'ingrosso, gestiti da italiani e da cinesi, trovando in molti casi prodotti non conformi: luci decorative, addobbi natalizi, vetrofanie, statuine da presepe, calamite decorative, sequestrati I sequestri hanno interessato merce per un valore di circa 350.000 euro e sono avvenuti nelle province di Bologna, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara. Per tre commercianti, titolari di altrettanti negozi del settore, è scattata una denuncia penale. Complessivamente sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per circa 20.000 euro. (ANSA).