Migranti: trasporta 6 irregolari, arrestato prete-passeur

(ANSA) - AOSTA, 23 DIC - E' stato arrestato al traforo del Monte Bianco con l'accusa di essere un passeur; arrivato in tribunale ad Aosta per il giudizio direttissimo, in lacrime, ha detto ai giudici di essere un sacerdote della Chiesa cristiana pentecostale di Castel Volturno (Caserta). Moses Noweghomwenma Aigbeakan, nigeriano di 47 anni con regolare permesso di soggiorno rilasciato dall'ufficio immigrazione di Caserta, è stato fermato dalla polizia di frontiera alle 6 mentre trasportava sei nigeriani irregolari. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo quanto si è appreso, era diretto in Belgio. Il tribunale collegiale ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere e rinviando l'udienza al 29 dicembre. Era difeso dall'avvocato Stefano Marchesini. A bordo di una Opel Zafira portava due giovani di 23 e 19 anni (entrambi senza documenti) e un quarantasettenne con documenti falsi, insieme a due donne di 35 e 22 anni. Al momento si sa che due di loro chiederanno asilo politico. L'arresto è avvenuto dopo che la polizia francese, al termine di un controllo, ha respinto i sette in Italia. L'udienza è stata rinviata anche per permettere l'arrivo da Caserta del legale di fiducia. (ANSA).