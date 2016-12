Giappone: imperatore Akihito compie 83 anni

(ANSA) - TOKYO, 23 DIC - Bagno di folla per il compleanno dell'imperatore giapponese Akihito nella tradizionale festività nazionale del 23 dicembre. Più di 33.000 persone si sono recate in visita al palazzo imperiale, al centro di Tokyo, stabilendo il record di partecipazione dall'inizio del suo regno, nel 1989. Il monarca 83enne, accompagnato dalla consorte Michiko e gli altri membri della famiglia reale, è apparso sul balconcino della sua residenza tre volte, esprimendo la propria gratitudine ai presenti, augurandosi che il 2017 possa essere un anno di pace e di serenità. Lo scorso agosto, in un messaggio insolito l'imperatore aveva espresso il timore di non essere in grado di svolgere le proprie funzioni in modo appropriato a causa dell'età avanzata, lasciando intuire il desiderio di rinunciare al trono del Crisantemo. In Giappone non esiste una legislazione che prevede l'abdicazione del monarca ancora in vita, e per questo il governo ha istituito una commissione di esperti per avallare la richiesta di Akihito.