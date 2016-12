Esplosione a Spoleto, giovane ferita in condizioni critiche

(ANSA) - TERNI, 22 DIC - E' in condizioni definite critiche la ventiquattrenne di Montefalco, una civile, rimasta gravemente ferita nell'esplosione che si è verificata nello stabilimento militare di munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto. E' ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni con riserva di prognosi. La giovane - riferisce la struttura sanitaria - ha riportato ustioni e un "importante" trauma toraco-facciale. E' rimasta ferita mentre era impegnata in alcune lavorazioni, in particolare mentre stava operando su una bomba a mano. Sull'incidente sono in corso indagini coordinate dalla procura di Spoleto ma anche la direzione dello Stabilimento militare ha avviato propri accertamenti.