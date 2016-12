Uno Bianca: ricordata a Bologna la strage di via Gobetti

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Il 23 dicembre 1990 la Banda della 'Uno Bianca' compiva la strage di via Gobetti, uccidendo i sinti Patrizia Della Santina e Rodolfo Bellinati e ferendo gravemente una bimba sinti e una slava rom. A distanza di 26 anni l'anniversario è stato ricordato a Bologna, nel Centro civico Lame, dalla comunità nomade, alla presenza del vescovo di Bologna, Matteo Zuppi, e del presidente del quartiere Navile, Daniele Ara. La commemorazione si è poi spostata in via della Beverara, dove i nipoti di Della Santina, hanno deposto la corona d'alloro a memoria della strage compiuta dai fratelli Savi. "Sono venuto per testimoniare la mia vicinanza alla comunità sinti", ha detto il vescovo, che ha parlato di "antigitanismo da combattere anche nel ricordo di Rodolfo e Patrizia". Si è parlato anche di perdono, unico modo con la giustizia, secondo Zuppi, per "andare oltre" anche se "non è mai un itinerario facile". Parole condivise da Ara, secondo cui "perdono significa cercare di guardare al futuro mantenendo la memoria".(ANSA).