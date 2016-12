Berlino: Grillo, rimpatriare tutti gli irregolari da oggi

(ANSA) - ROMA, 23 DIC -"La situazione migratoria è ormai fuori controllo", "L'Italia e l'Europa sono un colabrodo", e il nostro Paese, ormai, "sta diventando un viavai di terroristi, che non siamo in grado di riconoscere e segnalare, che grazie a Schengen possono sconfinare indisturbati in tutta Europa. Bisogna agire ora". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo aggiungendo che "chi ha diritto di asilo resta in Italia, tutti gli irregolari devono essere rimpatriati subito a partire da oggi".