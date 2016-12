Berlino: Merkel ricorda Fabrizia Di Lorenzo

(ANSA) - BERLINO, 23 DIC - Nel ringraziare la polizia italiana per il suo intervento, la cancelliera tedesca Angela Merkel, in conferenza stampa, ha ricordato Fabrizia Di Lorenzo, vittima italiana dell'attentato a Berlino. "Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, anche a quelle della donna italiana e dell'autista polacco, uccise nell'attentato. Per molti di loro sarà un Natale di grande dolore", ha affermato Merkel.