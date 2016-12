Il terrorista ucciso in un video: "Veniamo a sgozzarvi come maiali"

«Veniamo a sgozzarvi come maiali»: è l’avvertimento lanciato da Anis Amri, autore della strage di Berlino e ucciso oggi a Milano, nel video diffuso dall’agenzia Amaq, vicina all’Isis. Amri lancia un invito «a tutti i fratelli ovunque essi siano»: «State in allerta e combattete sulla via di Dio. Ogni essere umano in grado di combattere, vada a uccidere in tutta Europa i crociati maiali!».

Nel filmato di circa due minuti, Amri recita in arabo le tradizionali preghiere rivolte a Dio e quindi afferma: «Giuro fedeltà al principe dei fedeli Abu Bakr al Baghdadi al al Huseini al Qurayshi», in riferimento al leader dello Stato islamico.

Dopo aver pronunciato versetti sacri, Amri invia il messaggio: «Questo il mio messaggio ai crociati che bombardano ogni giorno i musulmani... col permesso di Dio veniamo a sgozzarvi come maiali», afferma. «Voi colpite i musulmani... pensate che questo sangue venga versato invano? Ci vendicheremo se Iddio vorrà...», prosegue.

Infine un invito «a tutti i fratelli ovunque essi siano»: «State in allerta e combattete sulla via di Dio. Ogni essere umano in grado di combattere, vada a uccidere in tutta Europa i crociati maiali!».