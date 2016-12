Oscurati i profili Facebook degli agenti che hanno ucciso il terrorista a Sesto San Giovanni

I profili Facebook di Luca Scatà e Cristian Movio, gli agenti di polizia che la scorsa notte a Sesto San Giovanni hanno fermato il killer di Berlino, sono stati oscurati: è il questore di Milano Antonio De Iesu a renderlo noto spiegando che «abbiamo il dovere di tutelare l'immagine dei nostri agenti, abbiamo detto ai ragazzi di evitare, di non farsi prendere dall’emotività nel loro interesse, è opportuno che non lo facciano, stiamo parlando di una dimensione che non è la criminalità ma il terrorismo internazionale e c'è un problema di prevenzione».

IL QUESTORE FA VISITA ALL'AGENTE FERITO. Il questore De Iesu si è recato all'ospedale San Gerardo di Monza per fare visita a Christian Movio, il poliziotto ferito alla spalla da Amis Amri, il tunisino poi ucciso: «E' pienamente vigile - racconta il questore - e spera di uscire presto, anche domani».

Il video delle minacce di Amri all'Occidente