Berlino: camionista Gb raccoglie fondi per autista pol

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Un camionista dello Yorkshire, Dave Duncan, ha lanciato una raccolta fondi per la famiglia di Lukasz Urban, l'autista polacco che ha lottato fino all'ultimo per evitare la strage al mercatino di Natale di Berlino. Oltre 7.000 persone hanno aderito alla campagna di solidarietà su 'gofundme' e sono state raccolte già 110.000 sterline (circa 130.000 euro). "Non conoscevo Lukasz, ma la sua storia mi ha scioccato e così da collega ho rivolto un appello a tutta la comunità di camionista", ha spiegato all'Independent Duncan. Urban ha lasciato la moglie Zuzanna e un figlio di 17 anni.