Arezzo, flash-mob vittime del 'salvabanche', 'Ladri,ladri'

(ANSA) - AREZZO, 24 DIC - Flash mob dell'Associazione Vittime Salvabanche questa mattina in corso Italia a Arezzo dove, gridando 'Ladri, ladri, ladri', una cinquantina di persone ha marciato per ricordare la propria condizione di risparmiatori. "Abbiamo ricordato a tutti che noi ci siamo - spiega Letizia Giorgianni, presidente di Vittime del SalvaBanche - Abbiamo camminato in corso Italia e siamo arrivati davanti alla sede del Pd dove abbiamo avuto un diverbio con uno dei rappresentanti, almeno lui si è qualificato così, del Partito democratico. Tutto perché a detta sua uno dei manifestanti avrebbe stracciato un cartellone con informative sul referendum. Davvero surreale". Per Letizia Giorgianni è "fuori luogo questo attacco da parte di chi rappresenta un partito che non tutela gli obbligazionisti delle vecchie Etruria, Marche, CariChieti e autorizza l'aumento fino a 20 miliardi del debito pubblico per salvaguardare la stabilità del sistema. Chiederemo che parte di quei 20 miliardi vada al ristoro degli obbligazionisti azzerati".