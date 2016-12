Funivia bloccata a Cervinia, al via evacuazione persone

(ANSA) - AOSTA, 24 DIC - Una trentina di persone sono già state evacuate dalla telecabina di Cervinia rimasta bloccata a causa di un guasto provocato probabilmente dal forte vento. Le operazioni di soccorso procedono celermente e, secondo la guardia di finanza, dovrebbe terminare nel giro di poche ore. In alcuni casi gli sciatori sono calati in zone di neve fresca e devono affrontare un fuoripista, accompagnati dalle guide, per arrivare a fondo valle. A causa del vento forte, l'elicottero della Protezione civile valdostana non riesce a raggiungere la telecabina. Per questo ha raccolto guide alpine, uomini del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza per portarli il più vicino possibile all'impianto. La telecabina viene evacuata dai piloni: i soccorritori salgono con delle scale, per poi calarsi lungo il cavo con delle carrucole. Infine scendono sul tetto di ogni cabina, da dove calano a terra i passeggeri.