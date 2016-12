Serbia: Babbi Natale in moto invadono il centro di Belgrado

(ANSA) - BELGRADO, 24 DIC - Oltre 300 motociclisti vestiti in costume da Babbo Natale hanno attraversato oggi le strade di Belgrado e si sono diretti verso l'Istituzione per l'infanzia e la gioventù 'Sremcica'. Tradizionalmente, dal 2007, ogni ultimo Sabato dell'anno i membri del BJBajkers club vestiti in abiti di Babbo Natale, creano una impressionante colonna di moto e si dirigono verso l'Istituto di Fondazione in 'Sremcica' vicino a Belgrado, dove ai bambini con difficoltà nello sviluppo mentale distribuiscono i regali per Natale e per Capodanno, organizzano un programma di intrattenimento e passano tutto il giorno con i loro piccoli amici. Anche quest'anno i Bikers hanno portato regali ai bambini, che li aspettano per mesi. Oggi hanno fatto una accoglienza solenne e hanno preparato un programma speciale per i loro amici motociclisti. BJBiker Club raccoglie oltre 23.000 motociclisti registrati in tutta la Serbia, che organizzano simili manifestazioni nelle altre città del Paese.