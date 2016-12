Sono 91 le persone a bordo dell’aereo militare russo scomparso dai radar subito dopo il decollo dalla città di Sochi, sul Mar Nero. Lo riferiscono le agenzie russe citando il ministero della Difesa. Lo stesso ministero ha anche precisato che il velivolo è un Tu-155 e non un Tu-154 come comunicato in precedenza dai media russi sulla base di una fonte del ministero per le Emergenze. La televisione statale Rossiya24 TV channel dice che sono in corso le ricerche dell’aereo.