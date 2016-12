Germania: in 54mila evacuati a Natale per bomba II Guerra

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Natale in strada per i 54 mila abitanti di Augsburg, cittadina nel sud della Germania, che sono stati fatti evacuare dalle forze dell'ordine per permettere il disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale. Lo riporta la Bbc. L'ordigno, da 1,8 tonnellate, fu lanciato durante un raid aereo nel 1944 e distrusse la città vecchia. Le famiglie di Augsburg hanno dovuto lasciare le loro case dalle 10 di mattina e per chi non si è potuto trasferire da parenti e amici sono state aperte le scuole della zona. Si tratta della più grande evacuazione in Germania per un ordigno inesploso dalla fine della Seconda guerra mondiale. Le forze dell'ordine non si sono volute sbilanciare sulla durata delle operazioni e quindi gli abitanti della cittadina non sanno quando potranno rientrare nelle loro case.