(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Esprimo - ha detto il Papa all'Angelus - vive condoglianze per la triste notizia dell'aereo russo precipitato nel Mar Nero. Il Signore conforti il caro popolo russo, e i familiari dei passeggeri che erano a bordo: giornalisti, equipaggio, e eccellente coro e orchestra delle Forze armate. La Beata Vergine Maria sostenga le operazioni di ricerca attualmente in corso. Nel 2004, il Coro si esibì in Vaticano per il 26.mo di pontificato di San Giovanni Paolo II: preghiamo per loro".