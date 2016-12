(ANSA) - BOLOGNA, 26 DIC - "Un altro grande se n'è andato". Così, sulla sua pagina Facebook, Gianni Morandi ricorda George Michael scomparso ieri a 53 anni, "artista dal talento straordinario, aveva venduto 100 milioni di dischi nel mondo, durante la sua carriera. Lo avevo visto e ascoltato in concerto - scrive - e mi aveva impressionato per la sua grande vocalità e sensibilità musicale. Questo 2016 - si conclude il post - è un anno triste per la musica. Infatti ci hanno lasciato anche David Bowie, Greg Lake, Prince, Keith Emerson, Leonard Cohen...". (ANSA).