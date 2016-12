Trump: democratici preparano battaglia su tasse

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - I democratici si preparano a dare battaglia al piano di riduzione delle tasse del presidente eletto Donald Trump. E avvertono: l'immagine populista di Trump e la realtà della sua politica sono in ''rotta di collisione''. I democratici puntano a smontare il piano di Trump e dei repubblicani per una riduzione delle tasse mettendo in evidenza come gli sgravi siano solo per i ricchi, in una stridente contrapposizione al messaggio del presidente eletto durante la campagna elettorale. ''I democratici saranno uniti'' assicura Richard Neal, democratico che rappresenta la prima linea di difesa del partito nella commissione che si occupa della riscrittura del sistema delle tasse. Sul piano di sgravi di Trump mancano ancora molti dettagli. Il presidente eletto ha parlato di sgravi per la classe media e di semplificazione del sistema di imposizione fiscale ma senza scendere nei dettagli.