George Michael: Laura Pausini, il 2016 non può finire così

(ANSA) - BOLOGNA, 26 DIC - "Non può finire così quest'anno.... George Michael era il mio cantante uomo preferito da sempre. La persona che ho ascoltato di più. L'artista che non ho voluto mai conoscere, come con Whitney, perché volevo rimanesse il mio idolo irraggiungibile. Amavo profondamente il suo talento". Così Laura Pausini su Fb ricorda George Michael. "Un'artista così oggi non c'è. Anzi no, c'è lui per sempre. Come ascoltatrice lui è il numero uno per me. Nei lenti, nei funky, nei classici, nei pop, nei jazz... canta tutto e lo canta in un modo unico. Carico di empatia. Era bellissimo ma non occorreva guardarlo per sentire i brividi. Bastava ascoltare quello che voleva raccontare con quella voce che rimane qui". Laura Pausini posta anche 'The long and winding road' nella versione di George Michael: "mi sono innamorata dell'uomo che amo con questa canzone - scrive - entrando nella sua stanza e sentendo queste note di Paul McCartney. Cantata dalla mia voce preferita è un colpo al cuore, un sospiro lunghissimo". (ANSA).