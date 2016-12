(ANSA) - ISTANBUL, 27 DIC - Al via a Istanbul il processo contro 29 ex agenti di polizia turchi accusati di coinvolgimento nel tentato golpe del 15 luglio scorso rifiutandosi di obbedire agli ordini. I procuratori hanno chiesto l'ergastolo per 21 poliziotti accusati per "tentato colpo di Stato", mentre altri 8 rischiano 15 anni di carcere per "adesione a un'organizzazione terroristica".