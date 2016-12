Interviene il vescovo: annullata messa di suffragio per boss ucciso in Canada

«Dopo l’ennesima segnalazione è arrivato il momento che il vescovo prenda provvedimenti. Credo che su don Michele Delle Foglie ci sia un profilo di incompatibilità col territorio per via dell’attività imprenditoriale della famiglia che sta tentando di aprire da anni il più grande impianto di compostaggio della regione in contrasto con il volere dell’Amministrazione comunale». Così il sindaco di Grumo, Michele D’Atri, commenta le polemiche sulla messa (annullata) in suffragio del boss Rocco Sollecito.

«Ha fatto bene l’arcivescovo di Bari, monsignor Francesco Cacucci, a vietare la messa in memoria di Rocco Sollecito». Lo dice il senatore del Pd Giuseppe Lumia, componente della Commissione parlamentare antimafia. "Sollecito - aggiunge- era responsabile di reati gravissimi e, come ho avuto modo di spiegare in una interrogazione presentata il 20 dicembre scorso, apparteneva alla potente famiglia italo-canadese dei Rizzuto».

«Boss del suo calibro ? conclude ? non vanno "onorati". Bisogna evitare che attorno a delle figure del genere si continuino ad alimentare forme di ammirazione tipiche della cultura mafiosa».