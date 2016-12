Pakistan:strage festa Natale,32 morti per liquore adulterato

(ANSA) - ISLAMABAD, 27 DIC - Almeno 32 persone, prevalentemente di religione cristiana, sono morte dopo aver consumato un liquore adulterato servito durante una festa in occasione del Natale nel distretto di Toba Tek Singh della provincia pachistana di Punjab. Il grave incidente, di cui si è saputo solo oggi, è avvenuto il 24 dicembre sera nel villaggio di Mubarakabad Basti dove centinaia di persone si erano riunite per trascorrere insieme la serata. Un commissario di polizia, di nome Muhammad Nadeem, ha confermato che "32 persone finora sono morte a causa dell'ingestione della bevanda alcolica, mentre altre 25 sono ricoverate in due diversi ospedali. Fra le vittime fatali - ha precisato - ci sono anche due musulmani" di nome Sajid e Sharif, che hanno portato nella festa il liquore adulterato, comprato in un luogo sconosciuto.