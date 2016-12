Francia: annuncio agenzia immobiliare 'no affitto a neri'

(ANSA) - PARIGI, 27 DIC - "Attenzione importante per la selezione degli inquilini: nazionalità francese obbligatoria, no neri, immobile solamente con poliziotti": è questo l'annuncio che un cliente ha trovato sopra un lavandino dell'appartamento che stava visitando a Levallois Perret, vicino Parigi. Era la scheda tecnica della casa con i criteri di selezione richiesti dalla proprietaria per affittarla. Il cliente ha chiesto allora spiegazioni all'agente immobiliare che lo accompagnava e che ha risposto "non è colpa mia", secondo France Info. A quel punto l'uomo ha fotografato l'annuncio e lo ha pubblicato su Twitter. France Info ha contattato il direttore dell'agenzia che ha risposto che la responsabilità dell'annuncio era di "una collaboratrice che non lavora più con noi e che è stato fatto su ingiunzione della proprietaria che è razzista".