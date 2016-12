Iraq: premier Abadi, tre mesi per eliminare l'Isis

(ANSA) - BEIRUT, 27 DIC - Saranno necessari altri "tre mesi" perché le forze governative riconquistino Mosul e sconfiggano l'Isis in Iraq. Questa la previsione fatta oggi dal primo ministro Haidar al Abadi, mentre l'offensiva lealista per strappare allo Stato islamico la sua 'capitale' nel Paese rimane in fase di stallo. "Le condizioni indicano che l'Iraq ha bisogno di tre mesi per eliminare Daesh", ha affermato Abadi, citato dalla televisione panaraba Al Arabiya. Il governo di Baghdad non è nuovo a proclami simili. Quando, il 17 ottobre scorso, era cominciata l'offensiva, aveva previsto che Mosul sarebbe stata riconquistata entro la fine dell'anno. Ma l'esercito è riuscito finora a riprendere solo alcuni quartieri periferici nell'est della città, dove l'avanzata si è fermata ormai da diverse settimane nonostante l'appoggio dell'aviazione della Coalizione internazionale a guida Usa.