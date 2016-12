(ANSAmed) - BEIRUT, 28 DIC - Ventidue persone appartenenti a due famiglie sono state uccise in raid compiuti da aerei non identificati su un'area nel nord-est della Siria controllata dall'Isis, secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Secondo la fonte i bombardamenti sono avvenuti sul villaggio di Al Hajna, nella provincia di Deyr az Zor. Tra i morti ci sono tutti i membri di due famiglie: una composta da genitori e otto figli, l'altra da genitori e cinque figli.