Iraq: distrutto ultimo ponte sul Tigri a Mosul

(ANSA) - BEIRUT, 28 DIC - L'ultimo dei cinque ponti ancora funzionante sul fiume Tigri a Mosul è stato distrutto da un raid aereo, secondo quanto riferiscono residenti della città che le forze lealiste irachene stanno cercando di strappare all'Isis con un'offensiva in corso dal 17 ottobre. Non è chiaro se il raid sia stato compiuto da caccia iracheni, americani, o di altri Paesi della Coalizione a guida Usa. Attivisti all'interno di Mosul hanno diffuso fotografie della struttura in metallo, conosciuta come il Ponte Vecchio, interrotta e con alcune parti sprofondate nelle acque del fiume, mentre imbarcazioni trasportano i residenti da una riva all'altra. L'esercito iracheno è riuscito finora a riconquistare solo alcuni quartieri della periferia orientale di Mosul, ma si trovano ancora lontane dal fiume, mentre il centro della città è situato sulla riva occidentale.