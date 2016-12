(ANSA) - MADRID, 28 DIC - Il comune di Madrid ha introdotto oggi un divieto di parcheggio per le auto in centro per cercare di ridurre gli alti livelli di inquinamento da diossido di nitrogeno (NO2). Solo i residenti autorizzati possono parcheggiare dalle 9 alle 21 nelle strade della capitale spagnola. La giunta diretta dal sindaco Manuela Carmena, eletta con Podemos, ha anche ridotto a 70 km/h il limite di velocità sulle autostrade urbane. In quattro stazioni di vigilanza della qualità dell'aria sono stati rilevati livelli di inquinamento superiori ai 180 microgrammi di NO2 per metro cubo, una situazione che ha fatto scattare il divieto di parcheggio, per la seconda volta in meno di due mesi.