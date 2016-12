Morta meningite: autopsia su maestra, profilassi per alunni

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Sono stati tutti sottoposti a profilassi contro la meningite i bambini che frequentano la classe della maestra elementare morta di meningite il giorno di Santo Stefano a Roma. I rappresentanti del consiglio di istituto della scuola Cesare Battisti, alla Garbatella, assicurano che tutte le famiglie sono state avvisate e che gli spostamenti della docente all'interno della scuola sono stati accuratamente ricostruiti. Sono stati sottoposti a profilassi anche gli adulti che hanno avuto contatti con la maestra. Il corpo dell' insegnante della scuola romana sarà sottoposto ad autopsia, perché non c'è ancora certezza se si sia trattato di un caso di meningite B o C. E' quanto si è appreso da fonti della Asl Roma 2, competente per il territorio della scuola 'Cesare Battisti', dove la donna insegnava. La meningite di tipo C è quella che ha colpito nei mesi scorsi diverse persone in Toscana.