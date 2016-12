Sfida legale a Barbuda,De Niro contro isolani per club Diana

(ANSA) - LONDRA, 28 DIC - E' battaglia legale all'ultimo ricorso sull'isola caraibica di Barbuda fra Robert De Niro e circa 300 dei 1500 abitanti riuniti in una associazione. Il protagonista di Casinò vuole riportare agli antichi splendori il K Club, splendido resort fatto costruire dalla stilista Mariuccia Mandelli, fondatrice di Krizia, e amato dalla principessa Diana che era solita portarci per le vacanze i figli William ed Harry quando erano bambini. Venne chiuso nel 2004 e l'attore americano con un suo socio vuole avviare una ristrutturazione e un ampliamento del complesso su nuovi terreni ai quali però si oppongono gli isolani. Questi ultimi hanno già presentato una petizione contro il via libera al progetto e avviato una azione legale, che secondo il Daily Telegraph, si potrebbe concludere al Privy Council di Londra, la massima istanza d'appello per Barbuda. L'isola è nello Stato di Antigua e Barbuda, ex possedimento britannico, indipendente dal 1981, ma ancora nel Commonwealth, e con capo di Stato la regina Elisabetta.