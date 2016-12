(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Tre persone arrestate e 100 kg di materiale esplodente illegale sequestrati. E' questo il risultato di un'indagine avviata dai carabinieri di Chiavari nel novembre scorso: due degli arrestati sono 'fuochini' originari del casertano accusati di cedere i botti al terzo fermato, un negoziante. L'accusa per tutti è detenzione illegale di materiale esplosivo. I botti sono stati rinvenuti in locali e su alcune auto tra Genova e Chiavari. Fra i fuochi sequestrati, 61 'cipolle a mano' e 'bombe da mortaio' e 290 scatole di fuochi artificiali non conformi alla normativa di settore. All'operazione hanno partecipato anche gli artificieri del comando provinciale di Genova.