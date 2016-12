Incidente a Gardaland: stazionaria la bimba ferita

Sono stazionarie le condizioni della bambina veronese di 6 anni rimasta gravemente ferita il giorno di Santo Stefano al parco divertimenti di Gardaland, dopo essere caduta dall’attrazione «Mr.Ping's Noodle Surprise», nota come "tazze rotanti".

La piccola, riferiscono fonti sanitarie, non è in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della magistratura scaligera che ha aperto un’inchiesta, la bambina, che nella caduta ha riportato un trauma cranico, è ancora in prognosi riservata al Polo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento, dove è stata trasferita da Bussolengo (Verona) per le sue condizioni.

I carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda (Verona), che hanno eseguito i rilievi assieme ai tecnici dello Spisal dell’Ulss 22, hanno acquisito anche la cartella clinica della piccola paziente. L’attrazione si trova all’interno dell’area Kung Fu Panda Academy che al parco di Gardaland è stata inaugurata la scorsa primavera.