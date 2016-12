Maltempo: allerta per venti forti e neve al Centro-Sud

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Aria fredda proveniente dalla Scandinavia sta scendendo verso i Balcani e porterà una intensificazione dei venti. Da stasera inoltre si prevedono nevicate sui rilievi del centro-sud, nonché un deciso calo termico. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede dalla serata di oggi venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte su Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia, in particolare sulle zone adriatiche e joniche, con mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda serata di oggi, inoltre, si prevedono nevicate su Abruzzo, Molise e Campania, a quote intorno a 500-700 metri. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.(ANSA).