Berlino: Questura Torino rafforza misure sicurezza Capodanno

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - La Questura di Torino rafforza i controlli della notte di Capodanno. Per la prima volta l'accesso a piazza San Carlo, il salotto buono del capoluogo piemontese palcoscenico dello spettacolo di fine anno, sarà regolato con l'utilizzo di metal detector. Lo prevede il dispositivo di sicurezza, messo a punto in questi giorni, che consiste anche nell'utilizzo di barriere anti-sfondamento. La presenza delle le nuove Unità Operative con funzioni di antiterrorismo sarà rafforzata e al personale in divisa si aggiungeranno agenti in borghese. "Non c'è nessun allarmismo, ma l'attenzione è massima", ha ribadito nei giorni scorsi il questore di Torino, Salvatore Longo, ricordando che le misure di sicurezza previste per il Capodanno sono già state adottate con successo nei mesi scorsi, in occasione dell'Ostensione della Sindone, della visita del Papa o, ad esempio, del concerto di Madonna e del Salone del Gusto.(ANSA).