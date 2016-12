(ANSAmed) - MADRID, 28 DIC - La polizia spagnola ha arrestato a Madrid oggi due presunti jihadisti trovati in possesso di caricatori di armi da guerra Kalashnikov AK-47. I due uomini, originari del Marocco e del Gambia, sono accusati di terrorismo e propaganda jihadista. Secondo fonti dell'indagine c'era un rischio reale che i due uomini stessero preparando una azione terroristica. E' la prima volta in Spagna che presunti jihadisti vengono arrestati in possesso di armi da guerra. Da quando nel 2015 la Spagna ha innalzato a livello 4, il penultimo grado, l'allerta terrorismo islamico le forze di sicurezza hanno arrestato 175 presunti jihadisti.