(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Nel 2016 i paperoni nel mondo si sono arricchiti di complessivi 237 miliardi di dollari, con le loro fortune aumentate del 5,7% a 4.400 miliardi di dollari. A scattare la fotografia dei ricchi nel mondo è l'agenzia Bloomberg. I paperoni americani sono coloro che si sono più arricchiti: anche se contrari al presidente eletto e schierato per la candidata democratica Hillary Clinton, i ricchi americani hanno guadagnato 77 miliardi di dollari con il rally delle borse innescato dalla vittoria di Donald Trump. Warren Buffett è l'uomo che più si è arricchito, seguito da Bill Gates, Harold Hamm e Jeff Bezos. L'unico non americano nella 'top five' è Bernard Arnault.