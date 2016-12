(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Barack Obama batte Donald Trump. Il presidente, per il nono anno consecutivo, è l'uomo più ammirato dagli americani. Al secondo posto il presidente eletto. Papa Francesco e' terzo. Fra le donne, la piu' ammirata per il 15mo anno consecutivo e il 21mo in totale e' Hillary Clinton, che precede Michelle Obama. E' quanto emerge dal consueto sondaggio di Gallup, che dal 1946 chiede agli americani chi e' la persone che ammirano di piu'. Obama si conferma al primo posto, conquistando nel 2016 il 22% delle preferenze. Trump e' secondo con il 15%. Papa Francesco e' terzo con il 4%, mentre Bernie Sanders e' quarto con il 2%.