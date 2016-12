Incidenti montagna: bimbi fuoripista, due feriti nel Cuneese

(ANSA) - PRATO NEVOSO (CUNEO), 28 DIC - Tragedia sfiorata sulle piste di Prato Nevoso, nel Cuneese. Cinque bambini tra i 10 e i 13 anni si sono avventurati nel fuoripista e sono caduti rovinosamente. Una bimba di 12 anni ha fatto un volo di oltre 12 metri cadendo in una pista sottostante e riportando un trauma cervicale. È stata portata all'ospedale di Cuneo in elisoccorso con codice giallo. Gli altri quattro sono rimasti aggrappati agli arbusti e sono stati salvati dagli uomini della polizia con manovre di corda. Uno di loro ha riportato un trauma alla schiena ed è stato elitrasportato in ospedale a Cuneo. Sul posto polizia, soccorso alpino e 118. L'incidente è avvenuto nei pressi della seggiovia del Rosso. I bambini erano da soli e hanno deciso autonomamente di uscire dal percorso tracciato. Un altro incidente si è verificato a Limone Piemonte, dove uno sciatore è caduto sulla pista Panice Soprana riportando un trauma cranico. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cuneo.(ANSA).