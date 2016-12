Investe pedone e si spaccia per testimone dell'incidente

(ANSA) - MONZA, 28 DIC - Un trentenne monzese è stato denunciato dalla Polizia Locale per non essersi fermato dopo aver investito un pedone e per sostituzione di persona dato che aveva finto di essere solo un testimone. Il giovane, martedì scorso, dopo aver investito un settantacinquenne che attraversava la strada sulle strisce pedonali (causandogli diversi traumi), ha proseguito senza fermarsi a prestare soccorso. Poco dopo, secondo la ricostruzione degli agenti, ha nascosto la sua macchina in un autolavaggio ed è tornato sul luogo del sinistro spacciandosi per passeggero del pirata della strada. Secondo la sua falsa testimonianza, l'amico con cui era in auto lo aveva scaricato subito dopo l'investimento per poi fuggire via per paura delle conseguenze. La Polizia Locale ha però ricostruito i suoi spostamenti antecedenti l'incidente e lo ha denunciato. Messo alle strette il trentenne ha confessato le proprie responsabilità, tra cui quella di aver guidato nonostante avesse la patente sospesa.