Berlino: Sz, freno automatico tir ha salvato vite

(ANSA) - BERLINO, 28 DIC - È stato il "sistema di frenata automatico" in dotazione al tir che Amri ha lanciato sulla folla a Berlino ad evitare che il bilancio dell'attentato fosse molto più pesante. Lo rivela la Sueddeutsche Zeitung citando fonti investigative. Grazie a questo sistema, il tir ha bloccato la sua corsa dopo 60, 70 metri, nei quali ha ucciso 12 persone ferendone una cinquantina. Il sistema entra in azione dopo un impatto, ha aggiunto il quotidiano. In un primo momento si era ipotizzato che fosse stato l'autista polacco a cambiare la direzione del tir lottando con Amri.