Cinema: Tmz, ricoverata Debbie Reynolds, madre Carrie Fisher

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - L'attrice Debbie Reynolds, la madre 84enne di Carrie Fisher, è stata trasportata di urgenza in ospedale per un possibile ictus. Lo riporta Tmz citando alcune fonti, secondo le quali Reynolds si trovava a casa del figlio Todd Fisher per discutere i dettagli del funerale di Carrie, quando ha accusato un malore. Carrie Fisher, la principessa Leia di "Guerre Stellari", è morta ieri.