Giappone: ministra Difesa Inada visita santuario controverso

TOKYO - A poche ore dal rientro dalle Hawaii, dove ha accompagnato il premier giapponese Shinzo Abe nella visita di Pearl Harbour, la ministra della Difesa Tomomi Inada si e' recata al santuario di Yasukuni, causando la protesta immediata della Corea del Sud. Il santuario shintoista al centro di Tokyo, e' fonte di notevoli controversie perche' al suo interno sono contenute, tra gli altri, le urne di oltre 1.050 persone condannate per crimini di guerra e crimini contro la pace dai tribunali internazionali, al termine della Seconda guerra mondiale. Paesi vicini come la Cina e la Corea del Sud considerano le visite dei politici giapponesi un atteggiamento inappropriato, che non rispetta la sensibilita' delle nazioni che hanno subito la campagna di aggressione e militarismo delle truppe nipponiche in Asia.