Filippine: bombe a incontro boxe, 32 feriti

(ANSA-AP) - MANILA, 29 DIC - Almeno 32 persone, tra le quali 10 bambini, sono rimaste ferite in una cittadina nel centro delle Filippine a causa dell'esplosione di due ordigni nel corso di un match di boxe, nell'ambito del festival per le celebrazioni cattoliche. Le Forze armate sono state messe in stato di allerta in tutto il Paese.