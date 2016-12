Esplosione in abitazione a Barletta, nessun ferito

(ANSA) - BARLETTA, 29 DIC - Una forte esplosione ha divelto l'ingresso di un locale al piano terra di una palazzina, adibito ad abitazione. Non ci sono feriti; nel locale non c'era nessuno. E' accaduto all'alba, a Barletta, in via Palestro, una zona antica della città. All'interno del locale è stata trovata una bombola di gas con il chiavistello che dovrebbe sigillarne la chiusura, aperto. E' quindi probabile che l'esplosione possa essere stata causata da una fuga di gas. Lo stabile è stato evacuato dai vigili del fuoco, per compiere le dovute verifiche alla staticità dell'edificio. Due ore dopo gli inquilini sono tornati in casa, sia quelli della palazzina interessata dall'esplosione, sia quelli della palazzina accanto. Su quanto accaduto, coordinati dalla procura di Trani, indagano i carabinieri.