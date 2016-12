Ritrovate sulla costa adriatica le due 16enni scomparse da Ostia

Sono state ritrovate dai carabinieri a Tortoreto Lido, sul tratto abruzzese della costa adriatica, le due ragazze di 16 anni che il giorno di Santo Stefano si erano allontanate da casa a Ostia, sul litorale romano. Avvistate ieri in quella località, sono state ritrovate dai carabinieri nel primo pomeriggio. Le famiglie sarebbero in viaggio per andare a prenderle.