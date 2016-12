Terrorismo: lascia Italia tunisino espulso ieri con decreto

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Ha lasciato il territorio italiano questa mattina Bendhiab Nasreddin, il 22enne tunisino residente a Edolo, nel Bresciano, espulso ieri per terrorismo su decreto del Ministero dell'Interno. È accusato di propaganda in rete in nome dell'Isis.Personale della Questura di Brescia lo ha fatto salire su un volo partito dall'aeroporto di Malpensa, che ha fatto scalo a Roma prima di arrivare a Tunisi.