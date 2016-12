Gentiloni, esecutivo darà contributo su L. elettorale

(ANSA) - ROMA, 29 DIC -"Il governo cercherà di dare il suo contributo anche sul tema della legge elettorale. Il governo cercherà come si dice in gergo, di facilitare la discussione tra i partiti e in Parlamento. E, aggiungo, sollecitandola, perché la sollecitudine in questa discussione non è correlata alla maggiore o minore durata del governo, è un'esigenza del nostro sistema". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni alla conferenza stampa di fine anno.