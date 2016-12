Gentiloni, riforma processo penale andrà avanti

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Sulla riforma del processo penale "stiamo valutando con il ministro della Giustizia e il ministro del Rapporti con il parlamento quale soluzione migliore adottare. Abbiamo un cahier di provvedimenti sulla giustizia tutti molto importanti, come il diritto fallimentare, il codice civile, il codice antimafia. La maggiore o minore durata del governo non dipende da me, ma il messaggio è molto semplice , la riforma andrà avanti". Lo dice il premier Paolo Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno.