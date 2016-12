Mps: Gentiloni,colpito da annuncio Bce,terremo punto

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Non sono abituatissimo e un po' mi ha colpito avere notizie così 'ex abrupto' il giorno di Natale, ma terremo il punto". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni rispondendo a una domanda sui giudizi della Bce su Mps. "Sono valutazioni che ha fatto la Vigilanza. Siccome sarà un processo molto lungo, alcuni mesi, ci sarà dialogo e confronto. Non si risolve a colpi di comunicazione. Per questo abbiamo fatto le nostre valutazioni, espresse da Padoan, e collaboreremo con maggiore spirito costruttivo possibile".