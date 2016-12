Gentiloni,Poletti? Serviva cautela ma vicenda chiusa

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Dal ministro Giuliano Poletti "un po' più di cautela sarebbe stata provvidenziale" ma "non parliamo di delinquenti bensì di una persona perbene che ha detto una cosa che non doveva dire e che per questo si è scusato. In un Paese come il nostro questa cosa lascerà certamente un segno, creerà difficoltà, ma finisce così, con le scuse dell'interessato anche perché non voglio fare paragoni ma, insomma cose ben più gravi abbiamo visto e sentito in questi anni". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni alla conferenza stampa di fine anno.